美國白宮認為48小時內國會有望達成刺激協議，美股三大指數齊創收市價計新高，而標指、納指亦同時於交易時段創歷史新高，分別曾高見3725.12點，及12765.251點。其他消息方面，英國要求歐盟必須在漁業問題上讓步，否則不可能達成任何協議，歐盟稱雙方仍存重大分歧。英國央行維持量化寬鬆並延長對企業的支持。法國總統馬克龍感染新冠病毒，多位歐洲國家領導人被迫隔離。比特幣史上首次升破23,000美元。

道瓊斯工業平均指數高開61點，高位曾升169點，低位曾升61點，收市升148點，或升0.49%。標準普爾500指數收市升21點，或升0.58%。納斯達克綜合指數收市升106點，或升0.84%。

家得寶升1.62%，報273.97美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻28點，而波音跌2.05%，報221.24元，拖低道指30點。

科技股方面，蘋果收市報128.7元，升0.7%，谷歌母公司Alphabet收市報1740.51元，跌0.95%，亞馬遜收市報3236.08元，跌0.15%，Facebook收市報274.48元，跌0.43%。

德國DAX指數收市升0.75%，報13667.25點；法國CAC 40指數收市升0.03%，報5549.46點；英國富時100指數收市跌0.3%，報6551.06點。