美國證交會（SEC）周四對零佣證券商Robinhood（羅賓漢）作出檢控，指該證券商在2015及2018年尾欺騙顧客如何在其手機程式賺錢，但是最終未有執行交易。據此羅賓漢並無承認或否認有關指控，只繳付6500萬美元民事罰金了事。

美國證監會指，羅賓漢在2015年及2018年尾，在與客戶的通訊中作出誤導的聲明，及在網頁內的經常提問欄目內出現遺漏，只顧講述其如何賺錢，並且免佣。但是該會指出，羅賓漢其實涉及不尋常地因應其處理的盤量向市場莊家收取高額回佣，該等高額回佣，更是其最大的收入來源，只描述其執行客戶的指示之造價會較其他經紀商低。由於所謂免佣，羅賓漢的服務向來受到千禧世代歡迎。該會的執行部董事Stephanie Avakian指出，經紀商不能在處理客戶的訂單質素方面，作出誤導。

羅賓漢首席法律官Dan Gallagher對CNBC表示，今次和解是與公司過往的操作有關，並不反映今天的作業，他們會承擔責任，並會為上以百萬計首次作出投資的投資者承擔責任，並且承諾繼續改進，滿足客人的需要。該公司發言人稱，他們在與客戶溝通時，例如與現有收入來源相關的資訊，全面保持透明度，並且顯著改進其最佳執行客戶訂單的流程，並且與更外的市場莊家建立關係，改進執行客戶訂單的質素。

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