證監會公布，就中國自動化（前上市編號：0569）公司秘書周昭智內幕交易提出的檢控，東區裁判法院今天裁定周昭智罪名成立，周承認一項內幕交易的控罪，獲准以10000元保釋，期間不得離開香港。法院將案件押後至2021年1月11日判刑。

案情指周昭智於2016年4月11日，知悉中國自動化的董事會獲發出一封有關可能全面要約的函件，並獲指示與中國自動化的法律代表及聯交所聯絡，以安排暫停股份交易。

他於同日大約下午2時21分收到該函件，中國自動化當日大約下午3時12分股份暫停交易，而周昭智於當日下午1時57分至3時3分期間，透過其妻子的證券帳戶買入合共53.4萬股中國自動化股份。中國自動化翌日發出一份涉及可能全面要約的公告，股份於同年4月13日復牌後，該公司的股價升至1.2元，較停牌前報價1.01元上升18.8%。周昭智其後在2016年4月14日至21日期間賣出部分中國自動化股份，獲利7417元，而仍未賣出的股份的名義利潤為36865元。

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