思捷環球（0330）行政總裁Anders Christian Kristiansen及財務總裁Johannes Georg Schmidt-Schultes，今年7月一度遭大股東提出罷免，其後雖然成功留任，但事隔近半年仍是「無得留低」。思捷突然公布，Kristiansen及 Schmidt-Schultes 。辭任執行董事職務，兩人將繼續留任行政總裁及財務總裁職位至最遲明年2月底。思捷表示，有意將全球行政管理職能集中於香港，將物色潛在人選填補兩人職位。

思捷11月發股東週年大會通函時，二人仍尋求股東重選，因此集團將取消相關議案。公告指，Kristiansen及 Schmidt-Schultes 辭任是由於「尋求其他業務安排」，並稱已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關辭任的事宜需要股東垂注。

值得留意的是，股壇名人莊友堅太太、維他奶創辦人家族成員羅琪茵今年7月申報多次大手增持入主思捷，隨即提出擬罷免包括Kristiansen及 Schmidt-Schultes 執董職務，其後未知是否雙方妥協，羅琪茵放棄罷免兩人議案，但仍委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威擔任執董，加入董事局。

其他報道

余偉文：金管局和人行已成立工作小組跟進債券通南向通

金管局：今年投資ESG及綠債按年有雙倍增長

督導小組推動行動綱領 要求2025年落實TCFD氣候財務披露

港交所：截至10日止新股集資按年升25% 有望創2010年後新高

中國財政部等四部門：28納米以下集成電路企業免税10年

匯豐環球資管：中國監管政策出現 買入股票時機

瀋陽中院：允許華晨集團繼續營業

迪士尼任命姜熡可為亞太區總裁

總商會料明年首季失業率達高峰 呼籲政府重啟保就業

本港失業率降至6.3%勝預期 羅致光料第四季有壓力 適時推措施支援

港股以日中高位收市 騰訊領升 中生製藥藍籌最佳

川河集團停牌等發收購合併內幕消息 停牌前升20%

調查：83%港人認為健康比財富重要

蘋果容許用戶限制追蹤 Fb登全版廣告轟其影響小企業投放廣告