由金融管理局及證監會等組成的綠色和可持續金融跨機構督導小组，今日發布策略計劃，推出5個行動綱領，加強氣候相關財務披露，並建議在2025年落實計劃，令金融市場更易於作有根據的資本分配。同時擬採納共通綠色分類目錄，冀業界有更清晰而共通的定義，減少發行綠債後，將所得資金參與非綠色項目相關投資項目觸發的漂綠問題。另推動銀行界在明年參與以氣候為重點的情境分析，以了解業界參與貸款時，客户面對氣候相關的實質及轉型風險。

督導小組聯席主席、證監會行政總裁歐達禮表示，在2025年要求業界全面執行氣候相關財務披露工作小組（TCFD）要求的氣候相關財務披露，目前大家仍在學習過程中，將來若有人未能遵守，則會依相應的上市規則，及財務披露要求去處置。同時投資經理可以有有統一的架構作依據做分析，讓投資者避開那些未符標準的投資項目。該會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀則稱，讓業界按TCFD機制披露，交代與氣候相關的管治、風險管理、執行及策略方面的事宜，有關機制並非要求一朝一夕落實，因此有一段過程去掌握及認識。金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑表示，執行TCFD披露，有助業界有紀律地去落實新的規範。該局總裁余偉文則不諱言，在推動TCFD的挑戰，在於市面及國際上有不同的平台，需要聚焦點去達致一個標準。

在處理有企業借發綠債漂綠，但是實質並非將所得資金用於環保或綠色問題，歐達禮指出，這更加講究及制訂共通綠色分類目錄，令業界有更清晰的分類作出區別，藉此減少漂綠的問題。另小組建議，推動金融機構進行氣候為重點的情境分析，於明年落實計劃，以確定業界掌握有那些數據缺乏，及了解如發生颱風山竹襲港事件時，對實質經濟如地產借貸有甚麼影響，甚至在企業因應氣候風險而轉型，轉為投資低碳經濟，當中存在的風險。余偉文透露，現時已獲本地銀行及外國大銀行的在港分行參與有關情境分析。

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