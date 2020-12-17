匯豐環球資管：中國監管政策出現 買入股票時機
文章日期：2020年12月17日 16:58
匯豐環球資管發佈2021年環球投資望，中國及香港股票研究部主管Caroline Maurer表示，今年恒指表現欠佳，主要是受累於金融行業包括內地及本港銀行、本地地產股等。除此之外，今年香港亦因社會問題及新冠病毒肺炎而影響經濟。惟她相信，隨着疫苗面世及疫情受控，環球經濟活動將會趨向正常化，都會利好本港金融地產市場，如重啟旅遊業可吸引資金流入。因此短期而言，恒指走勢會優於A股。
提及新經濟股前景，她表示目前有許多不穩定因素，日前國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，並對阿里巴巴（9988）罰款後，今日又有消息傳出監管機構將會對中國科技平台企業徵收數字服務税。儘管中國科企面對政府及監管機構壓力，但她認為新經濟企業正帶領整體中國市場，加上新經濟企業誕生可創造更多就業職位。在此情況下，她不認為中國政府會破壞新經濟企業發展，對於上述政策，只是實行更多監管令行業發展更健康，有利行業發展。
過去，內地政府曾對騰訊（0700）手遊實施一些監管政策，亦令股價下跌，目前騰訊股價再創新高，反映出措施有利行業前景，而且當監管政策實施時亦是買入股票的時機。
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