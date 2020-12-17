香港總商會今日公布2020年度「商業前景問卷調查」結果，並發表2021年經濟展望，料今年香港GDP跌6%，明年則有3.5%增長；今年失業率為7%，明年有所好轉，降至4.8%。

不過，總裁梁兆基指出，雖然失業率看似不及2003年，但持續時間及影響範圍更廣，裁員壓力其實遠比沙士時為大，只是企業今次採取變通辦法，例如安排員工在家工作、無薪假等等，加上政府之前兩期保就業計劃，才令失業率未超越當年。

梁兆基又指，雖然明年GDP有正增長，但總量水平最多只到2017年水平，考慮到疫苗分配及經濟復蘇需時，要完全回到疫情前可能要再多一兩年，而且隨著保就業計劃完結，企業裁員壓力上升，恐怕明年首季的失業率會最惡劣。

梁兆基表示，雖然政府表明會再為個別行業提供支援，但疫情影響層面太廣，不少中小企不在今次救助範圍，他理解政府或有財政考慮，但希望仍能再推多一期保就業，或提供更多行業受惠的支援措施，讓企業尤其是中小企能捱過疫苗帶來曙光前最黑暗時刻。

據總商會11月進行的調查，有29%受訪會員比起年初已減少人手，其中旅遊、餐飲、酒店、運輸及物流等受疫情影響最大行業，有3成受訪會員未來一年會考慮削人手，3成旅遊及相關行業會減少員工底薪。而所有受訪會員中認為，其未來一年最大挑戰是疫情持續，其次是香港優勢被內地城市追近；中美摩擦、社會動盪及港區國安法這些上半年更關注的因素，今次只排第三至第五。

記者：陳子凌

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