港股以日中高位收市 騰訊領升 中生製藥藍籌最佳

港股午後續揚，連升兩日，以全日最高位收市，收市升218點或0.82%，報26678點，成交金額1289億元，較上日減少0.06%；國指升83點或0.8%，報10545點。恒生科技指數收報8332點，升2.29%。

ATMXJ普遍向上，騰訊（0700）成升市火車頭，升2.01%，收報583元，貢獻恒指50點；阿里巴巴（9988）收報258元，升2.79%；美團（3690）收報285元，升2.08%；小米（1810）收報29.3元，無升跌；京東（9618）收報323元，升3.66%。

生物醫藥股有支持，藍籌中以中生製藥（1177）表現最好，升7.82%，收報7.86元；安踏（2020）表現最差，跌4.46%，收報107元。

晶片股向上，中芯國際（0981）收報20.95元，升3.71%；華虹半導體（1347）收報44.5元，升7.36%；ASM PACIFIC（0522）收報100元，升4.99%。

兩新股今日上市，雲想科技（2131）收報8.12元，較定價升16.33%；遠洋服務（6677）報5.85元，較定價跌0.51%。

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