政府統計處公布，截至11月底止三個月失業率下跌至6.3%，好過預期的6.5%，8至10月份為6.4%。就業不足率亦由8月至10月的3.8%下跌至9月至11月的3.4%。

各主要經濟行業當中，零售、住宿及膳食服務業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有相對明顯的下跌。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、零售、住宿及膳食服務業以及運輸業。

總就業人數由8月至10月的362.77萬人，升至9月至11月的365萬人，增加約22 400人。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場仍然疲弱，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較8至10月略為下跌1.1個百分點至10.1%。其中，餐飲服務活動業的失業率由14.8%下跌至13.1%。多個其他行業的失業情況亦改善，尤其在教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。

羅致光預計，本地第四波疫情，勞工市場的壓力料會在短期內再次上升。政府會繼續密切留意相關情況，並會在有需要時推出針對性措施以支援受重創的行業。

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