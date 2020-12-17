保誠今日公佈「保誠香港抗疫智慧健康調查2020」結果，疫情期間有83%港人認為健康比財富重要，比例較疫情前約六成高，但未有提升實際行動，88％受訪者的運動量未能達到國際標準，更有21%指幾乎沒有運動。

調查發現，受訪者認為疫情期間最有效的5大減壓方法包括收看劇集/電影（41%）、睡覺（41%）、做運動（33%）、吃喝飲食（32%）及電子遊戲/上網（32%），大部份的活動量均較低。

另外，疫情令港人減少或避免使用面對面醫療服務，當中牙科服務最多影響，達57％；西醫求診及中醫求診分別為50%及43%，物理治療同樣有43%受訪者減少或避免使用。受訪者使用遙距診症的意欲有上升趨勢，有75％受訪者對預約診症、排隊和繳費感興趣；69%對藥物派送感興趣；病毒檢測及覆診分別是63%及54%；遙距西醫診症為51%。

疫情亦推動數碼科技應用明顯上升，受訪者較以往使用更多科技協助生活所需，例如進行網上課堂（70%）、網上購物（65%）及網上預訂外賣（60%）等習慣都普遍增加。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅指出，雖然疫情令港人更關注健康，但大多數人遲遲未有行動。保誠希望透過健康科技，與市民積極預防、延緩疾病及保障健康。

她認為，使用全面數碼管理健康方案是市場所趨，正如逐漸廣受大眾歡迎的Pulse by Prudential健康應用程式，今年3月下旬推出後，已錄得超過50萬下載量。

調查由生產力促進局獨立進行，並由保誠全力贊助，於2020年11至12月期間以網上問卷形式進行，訪問1500名年齡介乎20至54歲的香港市民。

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