next

Facebook於《紐約時報》和《華盛頓郵報》刊登名題為「我們為世界各地的小企業而對抗蘋果(We're standing up to Apple for smaill business everywhere)的全版廣告,批評蘋果強制在軟件上作出更新,限制小企業投放廣告的能力,損害小企業業務。

此前,蘋果宣布將推出「App Tracking Transparency」(應用程式追蹤透明)的功能,可允許用戶選擇不收集數據,並選擇廣告客戶是否可以跟蹤其活動。該功能原計劃在今年與iOS 14一同推出,惟蘋果已經將該功能推遲到明年,以便讓開發者有時間做好準備。

Facebook早前曾向投資者指,蘋果上述改變將給Facebook帶來重大阻力,因為其廣告客戶大多是小企業。蘋果上個月則反擊稱,Facebook意圖收集用戶數據,無視私隱。

其他報道

環聯研究:香港疑似節日網購詐騙按年升41% 全球第三高

滬指午後升穿3400點 終止兩連跌

PayMe:用戶可以PayMe支付順豐香港收派服務

惠譽確認港鐵「AA-」評級 展望穩定

百信國際:被清盤涉欠款1000萬元 半日跌8%

【有片:選股王】有色金屬股可試博反彈 首選洛鉬

惠譽確認港鐵「AA-」評級 展望穩定

【有片:埋身擊】上證指數有望挑戰年內高位 突破過去四年重要阻力

百信國際:被清盤涉欠款1000萬元 半日跌8%