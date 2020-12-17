環聯公布網上零售趨勢研究，發現今年全球節日購物旺季初期，香港疑似網購詐騙，即被環聯客戶因涉及詐騙跡象而拒絕或審查的交易的比率為28%，較去年同期41%。而截至目前為止的節日旺季，香港的高風險網上交易比率是全球所有國家或地區中第三高。

調查顯示，香港在網購星期一（11月30日）的疑似詐騙交易比例最高，達32.56%，黑色星期五（11月27日）為31.97%；雙十一（11月11日）、星期六（11月28日）分別為29.92%及26.15%；感恩節（11月26日）為24.54%。

踏入節日購物旺季，環聯於今年11月1日至11月5日在全球進行的調查顯示，受訪的1,000 名香港消費者中，有36%表示曾成為新冠肺炎相關數碼詐騙案目標，較4月13日一周的同一調查增加 20%。根據最近調查，8%受訪者指因新冠肺炎相關詐騙帶來損失，與4月13日的比例一樣。

環聯亞太區創新方案副總裁殷虹表示，新冠肺炎疫情加快消費者從實體店轉向網上交易， 網店更需具備偵測數碼詐騙意圖能力。為了不會錯失銷售新機遇，企業亦需確保消費者能安全地進行數碼交易。

以上發現是基於環聯在雙十一（11月11日）至感恩節後的網購星期一（11月30 日）期間，對其網店客戶的零售交易分析所得。

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