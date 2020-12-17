恒指升21點，收報26481點，成交金額656億元。聯儲局議息聲明跟11月基本上一樣，維持利率不變，重申在就業市場出現重大改善前維持寬鬆措施，每月繼續買入不低於800億美元國債、400億美元MBS，並根據需要買入CMBS。議息結果沒有驚喜，美股反映不大，港股今早則先升後偏軟。

今早焦點是醫藥股，當中又以PD-1醫保最受關注。暫時仍未有官方結果，但報道指恒瑞PD-1大降超80%及4個適應症全被納入本次醫保目錄。至於4家跨國藥企默沙東、阿斯利康、百時美施貴寶以及羅氏，由於報價太高，在此次PD-1談判中全軍覆沒。恒瑞醫藥今早大漲8%，港股這邊信達（1801）亦升5.84%。筆者相信市場充滿春江鴨，那家股價強勢，多是取得較好結果，較看好恒瑞。

納指昨晚再創新高，ATMJ今早都反彈，較強的是京東（9618）和阿里（9988），分別升3.4%及2.07%。科技股中較強的是軟件股，金蝶（0268）貼近高位，微盟（2013）升5.26%，但此前強勢的有贊（8083）和明源雲（0909）則偏軟。只要反壟斷沒有更多壞消息，整體科技股有條件逐步回升。

另一可試博反彈的是有色金屬股。聯儲局寬鬆依舊，從PMI數據來看，歐美經濟受到疫情影響有限，再加上電動車需求大，設局利好銅、鎳等有色金屬，而實際上，銅價也一直處於高位，拒絕下跌。昨日已見紫金（2899）、五礦（1208）回升，今早連最弱的江西銅（0358）也向好。剛宣布向嘉能可收購鈷礦的洛鉬（3993）更是持續破頂，動力最強，會是首選，而紫金距離通道頂部8元有較大空間，亦可跟進。

張兆聰

明報首席評論員