港股半日高開高收。恒指高開後一度轉跌，最多跌69點，低見26390點，之後重拾升勢，半日升21點或0.08%，報26481點，穩守十天線，成交金額656億元；國指升28點或0.27%，報10490點。恒生科技指數收報8221點，升0.93%。

藥明生物（2269）領升大市，半日收報4.76%，收報85.9元，推高大市30點。ATMXJ普遍向上，阿里巴巴（9988）報256.2元，升2.07%；騰訊（0700）報576.5元，升0.87%；美團（3690）報283.2元，升1.43%；小米（1810）報29.3元，無升跌；京東（9618）報322.2元，升3.4%。

藍籌中以中生製藥（1177）表現最好，升5.9%，收報7.72元；百威（1876）表現最曳，半日跌5%，收報25.65元。

生物醫藥板塊強勢，石藥集團（1093）收報8.08元，升3.99%；華潤醫藥（3320）收報3.99元，升0.76%；國藥控股（1099）收報18.62元，升2.2%；復星醫藥（2196）收報39.85元，升2.18%；泰凌醫藥（1011）收報0.118元，升10.28%。

蘋果概念股回吐，舜宇（2382）跌0.64%，收報155.6元；瑞聲（2018）跌0.59%，收報42.35元；丘鈦（1478）收報11.38元，跌2.57%。

體育用品股走勢分化，安踏（2020）收報107元，跌4.46%；滔搏（6110）收報11.06元，升4.14%；李寧（2331）收報47.1元，跌1.26%；特步（1368）收報3.12元，升0.32%。

兩新股今日上市，雲想科技（2131）收報8.05元，較定價升15.3%；遠洋服務（6677）報5.65元，較定價跌3.91%。

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