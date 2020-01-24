美股個別發展，港股今早向上。恒指今早高開148點或0.56%，報26608點，成交金額44億元；國指今早高開49點或0.48%，報10511點。恒生科技指數開市報8205點，升0.73%。

藥明生物（2269）領升大市，開市升5.85%，報86.8元，創上市新高，貢獻恒指37點，同時為表現最好藍籌。「ATMXJ」向上，阿里巴巴（9988）升1.75%，報255.4元；騰訊（0700）升1.49%，報580元；美團（3690）升1.72%，報284元；小米（1810）升0.51%，報29.45元；京東（9618）報317元，升1.73%。

早前強勢的體育用品股回軟，安踏（2020）跌2.23%，報109.5元，是跌幅最大的藍籌。

航空股普遍下跌，國航（0753）報6.38元，跌1.09%；南航（1055）報4.81元，跌0.82%；東航（0670）報3.49元，升0.58%；國泰（0293）料下半年虧損大幅高於中期虧損，一月運力上調至10%以上，開報7.59元，跌0.91%。

兩新股上市，雲想科技（2131）開報6.98元，與定價持平；遠洋服務（6677）報5.86元，較定價5.88元跌0.34%。