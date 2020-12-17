聯儲局主席鮑威爾表示，儲局將會堅決致力於實現政策目標，今次聲明提供了額外的債券購買前瞻指引，旨在向經濟提供強有力的支持，但認為前方道路仍充滿高度不確定性，11月失業率仍然較高，疫情影響通脹水平，即使疫苗方面的消息非常積極，但仍面臨重大挑戰，強調病例激增很令人擔心。在人們感到安全前，經濟不可能實現全面復蘇。

而對於買債措施，鮑威爾表示，若收縮購債操作，將提前發出警告，儲局不會給「實質性」進展設定具體標志，又指出今次聲明刪除先前的「在接下來數月」的措辭，是因為該措辭是暫時使用。

他強調，確實有提供更多寬鬆措施的靈活性，任何人都不應該懷疑聯儲局支持經濟的承諾，目前尚無增加貸款工具的計劃，但認為目前採取財政政策行動的理由非常非常強烈。

疫情方面，他認為明年一季度數據將顯示出新冠病例激增帶來的顯著影響，但受惠於疫苗推出，2021年下半年經濟應該會有強勁表現，顯然接下來4-6個月需要幫助，需要在相當長一段時間內為經濟提供幫助，但美國國債市場不需要聯儲會永久參與。

至於前主席耶倫被提名為下任美國財長，他指示，與耶倫的交談只是祝賀她獲得提名，說期待與她合作，但沒有與她討論政策，在她的提名獲得確認之前都不會那樣做。

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