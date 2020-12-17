美股個別發展，標指連升兩日，納指曾升最多0.73%，高見12687.322點，創上市新高，收報12658.188點，創收市價計新高，連升3日，累計升280.318點。比特幣史上首次升穿20,000美元大關。

美國國會領袖據悉據報接近就規模不到9,000億美元的紓困法案達成協議，加上聯儲會表示將維持貨幣政策及債券購買計劃不變，直到就業和通膨方面取得「實質性」進展。不過，美國11月零售額降幅超預期，前一個月數據也修正為下降，顯示在病例激增和國會刺激談判僵持情況下經濟復蘇受阻。

道指低開7點，早段曾升最多36點，反覆向下，低位曾跌119點。道瓊斯工業平均指數收市跌44點，或跌0.15%。標準普爾500指數收市升6點，或升0.18%。納斯達克綜合指數收市升63點，或升0.5%。

Honeywell跌1.8%，報210.31美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低25點，而微軟，升2.4%，報219.28元，貢獻道指33點。

科技股方面，蘋果收市報127.81元，跌0.05%，谷歌母公司Alphabet收市報1757.19元，跌0.22%，亞馬遜收市報3240.96元，升2.4%，Facebook收市報275.67元，升0.04%。

德國DAX指數收市升1.52%，報13565.98點；法國CAC 40指數收市升0.31%，報5547.68點；英國富時100指數收市升0.88%，報6570.91點。