華興證券今日發布報告，分析港股市場前景。華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，去年港股現貨市場總成交錄得21.4萬億港元，因應港交所數項改革，包括擴大互聯互通、上市改革等，估計2022年港股總成交將可增長至41.9萬億港元，三年間複合增長率或高達25%。他指出，預料內地投資者在未來數年內，將於港股更為活躍，而與本地投資者相比，北水的活躍度及換手率更高，將可推高市場、尤其是新經濟股份交投。

龐溟表示，現時內地居民總存款為90萬億元人幣，假設未來5年內，可共有1%的存款總額用於增持港股，港股將有望在未5年，每年錄得1500億元至2500億元人幣的資金流入。他表示，在此假設下，預料屆時北水通過港股通、QFII、基金互認等方式投資港股的持股總額，有望達到港股市值總額的15%以上，北水交易額有望占股市成交總額的25%以上。

華興續指，新經濟股份於市場的市值佔比在過去3年內，由33%上升至45%。該行預計，新經濟股份市值佔比有望於未來3年至5年間，繼續上升至55%甚至更高，成為港股主流。

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