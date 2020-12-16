新冠肺疫拖累全球經濟及奢侈品市場，惟中國奢侈品消費市場逆市回增長48%。

阿里巴巴（9988）旗下天貓奢品與國際諮詢公司貝恩(Bain & Company)聯合發表的報告指出，受疫情影響以及出境旅遊受限，中國消費者的海外奢侈品消費向國內轉移，境內奢侈品市場從4月開始回暖，全年有望實現48%的增長，達到近3460億元人民幣的市場規模。

報告指出，今年全球奢侈品市場萎縮23%，中國市場佔比則幾乎升一倍，從去年約11%增長至今年20%，相信有關增長或會持續。中國有望在2025 年，佔據全球奢侈品市場最大份額。

奢侈品線上渠道銷售額按年增長約1.5倍。年輕消費者對品牌推進數碼化有很大影響。

雖然受疫情導致出境游受阻，今年境內市場在中國消費者全球奢侈品消費中的佔比達到70%至75%，創歷史新高。不過，報告預計，隨着全球形勢恢復正常，有關比例將在未來5年內下降。

貝恩公司資深全球合夥人Bruno Lannes表示，在中國，有四大引擎支撐奢侈品消費市場在後疫情時期的回暖，分別是：消費回流、新世代消費者崛起、數字化發展，以及海南島免稅購物。

阿里巴巴首席市場官董本洪表示，今年各大奢侈品品牌都積極拓展並加強線上線下與消費者互動的方式；全球奢侈品品牌已經開始進行直播等數字化工具進行推廣。

報告預計，至2022年或在2023年前，全球人員流通的形勢都不太可能恢復常態。即使是在邊境重開後，中國消費者可能仍會對出境旅遊持謹慎態度，香港的奢侈品銷售亦不太可能恢復至危機前水平。

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