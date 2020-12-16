三星電子(Samsung)宣布Samsung網上商店於今日開幕，更推出為期兩星期的「網店開幕日日賞」的獎賞活動。Samsung表示，客戶於12月18日至12月31日的兩星期獎賞期內，購買Samsung網上商店的商品，每日消費金額最高的顧客將可獲全單回贈。而於獎賞期兩星期內消費額最高的顧客，可額外獲贈Galaxy Z Fold2摺疊手機一部。

Samsung網上商店設有免分期付款計劃，若客戶使用指定的4間銀行的信用卡付款，便能選擇12個月、18個月或24個月的免息分期付款計劃。今次合作包括香港匯豐銀行、恒生（0011）、中銀香港（2388）和渣打銀行。

Samsung網上商店平台將提供最新的流動智能產品，包括智能手機、耳機、智能手錶及流動產品配件等，並推出多項獨家優惠和網上特別版產品。當中包括，藍色Galaxy A12手機和Galaxy Watch3鈦合金45mm的手錶。網上商店更包括，24小時線上客戶服務支援。

記者：陳麗歡

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