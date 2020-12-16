國泰︰料下半年虧損大幅高於中期虧損 一月運力上調至10%以上

國泰（0293）公布，按12月運力，2020 年下半年的平均運力為新冠疫情前水平的8.4%，上半年平均運力則為34.3%，因此連同於10月時已公佈的額外重組及減值支出，以及截至年底的額外飛機減值，預期國泰下半年的虧損將大幅高於在中期業績時已公佈的上半年虧損。

國泰指，預計今年12月的客運運力約為新冠疫情前水平的9%，而在2021年1月則微調至約10%多的水平。

至於11月份數據方面，國泰11月份載客量為3.7815萬人次，較2019年11月下跌98.6 %，收入乘客千米數按年減少97.9 %。乘客運載率下跌61.5個百分點至18.5 %，以可用座位千米數計算的運力則下跌90.9 %。

2020 年首十一個月，國泰及國泰港龍航空的載運乘客人次按年跌85.8%，運力下跌77.7 %，而收入乘客千米數則下跌83.8 %。

國泰在11月份運載11.6853萬公噸貨物及郵件，按年跌34.3 %。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少26.2 %。運載率升9個百分點至77.7 %。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌34.7 %。在2020年首十一個月，國泰及國泰港龍航空的

載運貨物量按年跌 34.3 %，運力下跌 35.3 %, 而貨物及郵件收入噸千米數則下跌27.2%。

國泰又指，已取得國際航空運輸協會（IATA）的獨立醫藥物流驗證中心–藥品（CEIV Pharma） 的更新認證，正積極籌備運載有時限及需低溫冷藏的疫苗產品。

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