政府公布，特首會同行政會議已批准，邀請港鐵（0066）就北環線項目開展詳細規劃及設計，釋放沿線用地的發展潛力。第一期預計於2023年動工建造，並在2027年竣工；而北環線第二期預計於2025年動工建造，並在2034年竣工。政府將與港鐵就項目的財務安排作進一步談判。港鐵今日升0.93%，報43.2元。

運輸及房屋局發言人表示，估計古洞站在50年的營運期內可為公眾合共節省約1.35億小時。古洞站的經濟效益，包括上述節省的時間價值，估計約為140億元（按2015年價格計算）。

發言人又指，北環線對於釋放沿線土地未能充分利用的發展潛力至關重要。北環線的落實可為沿線地區創造更多發展機遇，令該區一帶的土地用途更為高效。運輸能力的提高不僅有利於規劃中的主要政府項目，並會鼓勵發展商提前推展其發展計劃以及造就更多房屋單位的供應。

北環線是《鐵路發展策略2014》中建議的七個鐵路方案之一，該項目包括設置古洞站，並在現有西鐵線錦上路站及古洞站之間興建一條10.7公里長的連接鐵路。港鐵公司建議北環線的建造分兩期推展。第一期為落馬洲支線上增設古洞站；第二期為錦上路站及古洞站之間的北環線主線，並於新田、牛潭尾及凹頭增設三個中途站。

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