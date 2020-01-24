港股升253點終止兩連跌 創科實業藍籌最好 藍月亮升13%
文章日期：2020年12月16日 16:13
港股午後窄幅向上，日中最多升302點，高見26510點，收報26460點，收市升253點或0.97%，報26460點，終止兩連跌，成交金額1290億元，較上日減少10.39%；國指升62點或0.6%，報10461點。恒生科技指數收報8146點，升0.64%。
ATMXJ中，小米（1810）獨憔悴，開市平上市高位29.95元後轉跌，收報29.3元，跌0.85%。騰訊（0700）領升，收報571.5元，升2.05%，貢獻恒指50點；京東（9618）收報311.6元，升1.7%；阿里巴巴（9988）收報251元，升2.03%；美團（3690）收報279.2元，升1.82%。
藍籌方面，創科實業（0669）表現最好，升5.11%，收報104.9元；工行（1398）最弱，跌1.27%，收報4.67元。
中芯（0981）下午復牌，收報20.2元，跌4.94%。此前集團發公告指，注意到有報道指公司執董及聯合首席執行官梁孟松擬辭任公司職務，正與梁孟松核實其真實辭任之意願。
蘋果據報計劃明年上半年將iPhone產量提升至9600萬部，手機設備股向好。舜宇（2382）升1.56%，收報156.6元；瑞聲（2018）升3.02%，收報42.6元。另外，丘鈦科技(1478)計劃分拆昆山丘鈦微電子科技於A股上市，該股收報11.68元，升6.18%。
新股藍月亮（6993）今日上市，收報14.88元，升13.07%。
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