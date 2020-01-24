德勤料港IPO集資規模逾4000億 打破2010年記錄
文章日期：2020年12月16日 13:47
四大會計事務所之一的德勤發表最新報告，預計今年共有145隻新股在港交所（0388）掛牌，按年減少19隻或12%；惟受惠於不同的超大型新股，帶動集資額按年增加26%至3973億元，創近十年新高，緊隨納斯達克成為全球第二高；上交所則位列第三。
德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興預計，展望明年，香港新股市場有約120至130隻新股上市，集資規模超過4000億元，有望打破2010年的4122億元；同時相信明年在港作第二上市的中概股數目較去年多，估計有多過10隻大型中概股來港上市，集資規模高達1000億元，當中包括知名科技及新經濟企業。
德勤中國全國上巿業務組華南區主管合夥人劉志健指，今年在香港主板上市的新股當中，有9隻為第二上市新股，遠超去年的1隻；同時也有4隻同股不同權架構新股上市，較去年的2隻倍增。主要受惠於更多未有盈利生物科技新股和大型第二上市新股，今年新經濟新股數量僅升半成，融資金額卻大增56%。
即使中美關係不斷惡化，華府不斷收緊的監管措施，2020年仍有35家中資企業到美國上市，主要受電動車、金融科技及線上房地產平台帶動，集資額按年增2.7倍至137億美元（約1069億港元）。
中國內地市場方面，德勤中國審計及鑒證合夥人陳婉琳指出，主要受惠於新《證券法》及創業板註冊制改革，今年新股數量按年急升93%，融資金額按年增加87%，料明年會持續增長，科創板及創業板新股發行數量繼續攀升。
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