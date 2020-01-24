恒指升215點 小米逆市跌2%成最差藍籌 丘鈦飈8%
文章日期：2020年12月16日 12:09
恒指半日反覆向上，收升215點或0.82%，報26422點，成交金額705億元；國指升77點或0.74%，報10476點。恒生科技指數收報8145點，升0.63%。
ATMXJ中，僅小米逆市跌，騰訊（0700）領升，報568元，升1.43%，貢獻恒指34點；京東（9618）報313.8元，升2.42%；阿里巴巴（9988）報250.8元，升1.95%；美團（3690）報276.4元，升0.8%；小米（1810）開市平上市高位29.95元，之後向下，收報28.95元，跌2.03%，為跌幅最大的藍籌。
蘋果據報計劃明年上半年將iPhone產量提升至9600萬部，手機設備股受捧。舜宇（2382）升1.04%，收報155.8元；瑞聲（2018）升4.23%，收報43.1元，為表現最好藍籌。另外，丘鈦科技(1478)計劃分拆昆山丘鈦微電子科技於A股上市，該股收報11.86元，升7.82%。
MSCI全球可投資市場指數剔除10間被制裁中企。受影響上市港股包括中交建（1800）、中鐵建（1186）、中國中車（1766）。中交建收報3.58元，跌1.38%；中鐵建收報4.53元，跌1.3%；中國中車報2.81元，跌1.05%。
新股方面，藍月亮（6993）首掛，半日收報15.3４元，較定價13.16元升16.57%。