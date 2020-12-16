恒指升215點，收報26422點，成交金額705億元。今早科技股初段出現一輪恐慌性拋售，騰訊（0700）快速跌至553元，美團（3690）也低見271元，在原本已屬低位再快速向下，多是好友投降的情況，結果也快速反彈，ATMJ都倒升1%至2%。中資金融股、港交所（0388）均向好，恒指也出現反彈。

若科技股短線見底，則恒指也應能守住26000點。科技股的問題是回升動力。以美團為例，270元一直守得頗穩，但高位卻愈來愈低，而今早由低位反彈最多達3%，但之後已沒有以往瘋狂追入的買盤。格局較似是區間上落，不宜高追。

今早強勢的是光伏股、保利協鑫（3800）續升8%，信義玻璃（0968）盈喜升4%；蘋果IPHONE銷量佳，丘鈦（1478）升8%；藍月亮（6993）新上市升16.6%，但集團已是龍頭，市佔率達四份之一，行業增速也僅中雙位數字，藍月亮收入盈利前景一般，40倍的市盈率已頗誇張。

社區團購成為中央的重點關注點，美團、拼多多、京東（9618）旗下的達達等股份紛紛受壓。但社區團購始終具備亮麗前景，若擔心上述科技股估值高、走勢偏弱，可曲線轉吼碧桂園服務（6098）。

集團日前以每股45元配股，集團約10億美元，主要用於投資社區團購等增值服務。集團並非要燒錢與科技巨頭火拼，而是憑自身大量客戶的優勢，透過與科技企業合作來拓展。發展方式相對穩妥，有助推動中長期盈利繼續快速增長。可候低於20天線，約46元水平收集作中線持有。

張兆聰

明報首席評論員