復星醫藥：BioNTech承諾供應至少1億劑新冠疫苗 僅供大陸
文章日期：2020年12月16日 10:42
復星醫藥（2196）公布，與BioNTech訂立供貨協議，BioNTech承諾供應至少1億劑新冠疫苗。首批5000萬劑金額為2.5億歐元(約23.5億港元)。
較早前，食物及衞生局表示，政府與復星醫藥達成協議，將會取得最多750萬劑，首批100萬劑最快明年第一季到港，供港的疫苗將於歐洲生產。特首林鄭月娥稱，因保密協議暫未能公布疫苗價錢，但因是使用公帑，港府之後會公布金額。至於輝瑞，政府其的新聞稿就指出，輝瑞為BioNTech中國大陸及港澳台地區以外區域的合作夥伴。
復星今日通告亦指，今次供貨協議所轄區僅為中國大陸。而與BioNTech早前訂立的開發及許可協議，復藥獲BioNTech 授權在中國大陸、香港及澳門獨家開發、商業化其疫苗產品。
公司指，目前候選 mRNA 新冠疫苗中BNT162b1 於中國大陸處於 I 期臨床試驗階段、BNT162b2 於中國大陸處於 II 期臨床試驗階段。
復星醫藥現報36.8元，升1.94%。
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