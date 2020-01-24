美股向好，港股跟隨高開。恒指今早高開213點或0.82%，報26421點，成交金額76億元；國指今早高開76點或0.74%，報10476點。恒生科技指數開市報8158點，升0.8%。

匯控（0005）向上，開市升1.46%，報41.6元，貢獻恒指31點。ATMXJ個別發展，騰訊（0700）報563.5元，升0.63%；阿里巴巴（9988）報248.8元，升1.14%；美團（3690）報274元，跌0.07%；小米（1810）平上市高位29.95元，升1.35%； 京東（9618）報308.8元，升0.78%。

藍籌中以恒隆地產（0101）表現最好，升2.89%，報19.92元；港鐵（0066）跌0.23%，報42.7元。

MSCI全球可投資市場指數剔除10間被制裁中企。受影響上市港股包括中芯國際（0981）、中國交建H（1800）、中國鐵建H（1186）、中國中車H（1766）。中芯國際停牌；中交建報3.63元，無升跌；中鐵建報4.58元，跌0.22%；中國中車報2.83元，跌0.35%。

天立教育（1773）以先舊後新，以配售價下限7.72元，配售9100萬股。天立教育報8.05元，跌8.21%。

三大航空股上月客運運力下跌，國航（0753）報6.35元，升0.47%；南航（1055）報4.8元，無升跌；東航（0670）報3.5元，升0.29%。

新股方面，藍月亮（6993）新上市，開報15.32元，較定價13.16元升16.41%。