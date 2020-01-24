港股ADR升150點 藍月亮上市 中芯、中車等被剔出MSCI
文章日期：2020年12月16日 08:51
美股向上，港股ADR升150點或0.57%，報26357點，留意被制裁中企及新股藍月亮（6993）。
隔晚個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.21%，折合報566.8元；阿里巴巴（9988）升0.48%，折合報247.19元；小米（1810）跌0.69%，折合報29.35元；美團（3690）升0.57%，折合報275.76元；匯控（0005）升1.87%，折合報41.77元；建行（0939）跌0.13%，折合報5.73元。
日股現升0.46%，韓股現升0.52%，澳股現升1.17%。美期向下，道期跌0.11%，標期跌0.12%，納期跌0.05%。
今日焦點股份可留意：
藍月亮（6993）上市，定價為13.16元。
MSCI：全球可投資市場指數剔除10間被制裁中企。受影響上市港股包括中芯國際（0981）、中國交建H（1800）、中國鐵建H（1186）、中國中車H（1766）。但未有包括例如中移動（0941）、聯通（0762）、中海油（0883）。
天立教育（1773）先舊後新，以配售價下限7.72元，較上日收市折讓約11.97%，配售9100萬股，佔經發行股本4.2%，集資淨額6.94億元。
國航（0753）及東航（0670）11月客運運力跌逾3成；南航（1055）11月客運運力跌逾2成。
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