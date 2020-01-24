參議院共和黨領袖麥康奈爾稱國會不通過刺激方案就不休會，言論使美國國會達成刺激經濟方案的憧憬升溫，美股向上，道指高開57點後，僅曾收窄至升33點，其後最多升381點，收市重上30000點，是本月4日後收市新高。納指連升兩日並創收價新高，而標指則終止4連跌。

另外，麥康奈爾周二承認拜登為當選總統，以及FDA工作人員報告稱Moderna的新冠疫苗安全有效，《紐約時報》稱FDA料於周五批准對Moderna疫苗的緊急使用授權。

道瓊斯工業平均指數收市升337點，或升1.13%。標準普爾500指數收市升47點，或升1.29%。納斯達克綜合指數收市升155點，或升1.25%。

蘋果升5.01%，報127.88美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而salesforce跌0.51%，報220.15元，拖低道指7點。

科技股方面，蘋果收市報127.88元，升5.01%，谷歌母公司Alphabet收市報1761.08元，升0.5%，亞馬遜收市報3165.12元，升0.26%，Facebook收市報275.55元，升0.5%。

德國DAX指數收市升1.06%，報13362.87點；法國CAC 40指數收市升0.04%，報5530.31點；英國富時100指數收市跌0.28%，報6513.32點。