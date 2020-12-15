國航及東航11月客運運力跌逾3成
文章日期：2020年12月15日 22:10
中國國航（0753）公布11月主要營運數據，客運運力投入按年下降32.2%；其中，中國國內按年上升8.5%，地區和國際按年分別跌3.1%及11.6%。旅客周轉量按年下降38.5%，其中國內和國際分別按年下降1.6%和11.6%，地區則升8.2%。客座率爲72.1%，按季下降2.5個百分點，其中國內及國際同時按季下降2.7個百分點，地區升5個百分點。
貨運方面，2020年11月貨運運力投入按年上升24.5%；貨郵周轉量按年上升3.3%；貨郵載運率爲36.4%，按年下降3.7個百分點。中國國航上月共引入1架ARJ21飛機。截至2020年11月底，集團合計運營704架飛機，其中自有飛機293架，融資租賃209架，經營租賃202架。
另外，東方航空（0670）公布，上月客運運力投入同比下降34.52%，其中國內上升0.27%，國際和地區分別下降94.98%和88.61%；旅客周轉量同比下降42.05%，其中國內、國際和地區航線旅客周轉量分別同比下降12.62%、97.37%和94.82%；客座率為70.93%，同比下降9.22個百分點，其中國內、國際和地區航線客座率分別同比下降10.61、36.29和40.84個百分點。
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