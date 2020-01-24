彭博：李澤楷旗下Bridgetown擬收購印尼電商Tokopedia
文章日期：2020年12月15日 20:28
彭博引述消息人士報道，電盈（0008）主席李澤楷與PayPal創辦人Peter Thiel早前合作成立的特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown Holdings，正計劃收購印尼電商公司Tokopedia，意味Tokopedia有機會「借殼」在美國上市。
報道指，目前Bridgetown 正在探討與Tokopedia達成交易的結構和可行性，討論仍處於初步階段，Bridgetown仍可能考慮其他潛在目標。報道又指出，李澤楷目前已經是Tokopedia的少數股權投資者。Bridgetown和Tokopedia的代表均未有評論相關報道。
Tokopedia是印尼最有價值的初創公司之一，目前在印尼市場擁有約45%市佔率，平台服務逾超過620萬家商戶、逾9000萬月活躍用戶、每月錄得約1億次瀏覽，公司目前亦有投資物流公司及線上支付平台。集團已進行多輪融資，其中投資者包括軟銀集團，最近一輪估值達到80至100億美元。
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