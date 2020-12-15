光大新鴻基發佈明年投資展望，財富管理策略師溫傑表示，明年市場走勢主要看疫苗接種情况以及全球央行量化寬鬆政策。倘若央行過早退出量化寬鬆政策，將會減低經濟增長，若過遲退出可能會導致債務加深，甚至出現通縮問題。另外要留意中美關係，他預期即使拜登出任下任美國總統，雙方關係不會出現大改善，事實上接近七成美國人口對中國持負面看法。

明年中美雙方會以合作、競爭及對抗共處，例如氣候及環保方面會出現合作關係、科技上成為競爭對手、人權民主問題上會出現磨擦。明年主要投資主題是新能源，他解釋無論是中國的十四五規劃或較大可能出仼美國下任總統的拜登都主力推動新能源行業，相信投資者可以在板塊中尋寶。

投資主題方面主要為亞洲及中國、全球消費以及全球環境、社會及企業管治（ESG）。他解釋，亞洲未來經濟發展將會領跑，尤其是RCEP協定簽署後會利好亞洲國家貿易關係。至於全球消費方面，疫情後消費行業出現反彈，惟要留意往往疫情過後儲蓄比率會上升。至於ESG主題方面，企業監管、管治手法都會在在財務報告表中反映，影響投資表現。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，預期明年恒指仍有上升勢頭，料有力上升至29000點。當中尤其看好公路股、新能源及原材料及消費股。公路股今年因疫情而影響收入，隨着國家推動新能源汽車及走出疫情陰霾，相信行業會有復蘇，當中尤其看好深高速（0548）、越秀交通基建（1052）。至於新能源方面，以贛鋒鋰業（1772） ·為例，公司3種原材料可應用於新能源方面，因此預期未來收入持續上升。最後消費方面，隨着疫苗面世更多人外出消費，以滔搏（6110）為例，公司在內地代理Adidas及Nike等運動品牌，在疫情時影響較溫和，預期明年收入會有更大增長空間。

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