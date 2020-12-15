光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，今年AH股出現溢價擴闊，主要是由於更多中概股來港上市 ，今年A股表現向上，H股表現向下，令兩者走勢出現偏差，在此情況下相信未來有更多資金流入H股，利好港股前景。他預期，明年恒指有動力上升至29000點，國指明年高見11500點，上證指數可高見3700點。

被問及中國反壟斷反壟斷法對科技股的影響，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，目前中國市場監管總局只對阿里巴巴（9988）處以罰款50萬元人民幣，他坦言，罰款金額對於這類大型企業屬少數目，對業務前景影響較小。

此外，現時只公布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，而未公布詳細內容，因此短期對科技行業造成影響，長遠仍是未知之數。投資者亦要留意監管內容，事實上，中國大型科企範疇有大分別，例如騰訊（0700）業務主要側重手遊，阿里巴巴（9988）業務側重支付。

記者：黃清瑤

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