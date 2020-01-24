港股午後窄幅走低，日中最多跌261點，低見26127點，收市跌182點或0.69%，報26207點，連跌2日，見逾一個月低位，成交金額1440億元，較上日增加0.49%；國指跌43點或0.42%，報10399點。恒生科技指數收報8094點，跌0.42%。

ATMXJ中，僅小米高收。騰訊（0700）領跌大市，收報560元，跌1.93%，拖低大市48點；阿里巴巴（9988）收報246元，跌2.23%；美團（3690）收報274.2元，跌2.97%；京東（9618）收報306.4元，跌2.79%；小米（1810）曾創上市新高，見29.95元，收報29.55元，升1.2%。

藍籌方面，中生製藥（1177）表現最好，升5.33%，收報7.12元；創科實業（0669）跌3.57%，收報99.8元，為表現最弱藍籌

蘋果計劃明年上半年將iPhone產量提升30％，蘋果概念股午後向上。舜宇（2382）收報154.2元，升2.59%；瑞聲（2018）收報41.35元，升0.36%；丘鈦科技（1478）收報11元，升4.17%。

百度據報伙吉利（0175）、廣汽（2238）等洽商合資生產電動車 。吉利午後做好，收報23.05元，升2.67%；廣汽收報8.38元，跌0.24%。

蒙牛（2319）公布，以每股29.71元人民幣(約35.21港元)，收購「芝士股」上海妙可藍多約1億股，總代價30億人民幣(約35.55億港元)。蒙牛乳業曾創上市新高，見43.85元，收報43.35元，升2.12%。

其他報道

人行：維護人民幣法定貨幣地位 任何單位和個人不得拒收

日經：蘋果計劃在明年上半年增加iPhone生產30%

滬深三大指數個別走 僅上證低收

匯豐：完成首宗美元SOFR企業貸款

藍鼎國際仰智慧遭中證監立案調查

百度據報伙吉利廣汽等洽商合資生產電動車 吉利颷逾半成

螞蟻井賢棟︰做好暫緩上市善後工作 全面自審

澳洲會計師公會：籲延保就業、減免租金 港府可發永續債