渣打預計內地第四季經濟增速5.5%，明年增長8%，但人行顧慮企業違約問題，人民幣明年上半年升至6.3。香港方面，失業率最快明年上半年達7%後見頂，經濟明年溫和復蘇。

渣打預期，內地第四季經濟增速加快至5.5%或以上，全年增長2.1%，受惠今年基數低，明年經濟增長8%。渣打大中華區及北亞區首席經濟師丁爽預計首季更可大升18%，但內地的刺激經濟措施會漸漸退出，到明年第四季增長回落至5%。

至於今早人行進行破紀錄的9500億元人民幣MLF，渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔認為，是不想國債息急升，並保持市場有有足夠流動性承擔高發債量。另外，人行亦顧慮企業違約問題，預計在抗疫特別基金退出下，銀行壞帳及企業違約率會上升。

人民幣方面，劉潔預計拜登上場後市場風險降低，明年上半年人民幣可升至6.3，下半年則受疫情受控影響，而回落至6.45附近。

香港方面，預計第四季經濟按年收縮1.8%，全年經濟收縮5.8%，明年料溫和復蘇，增長4%。渣打大中華區高級經濟師劉健恒預計，失業率最快明年上半年升至百分之7才見頂。

劉健恒認為，政府有需要和能力推出第四輪防疫抗疫措施，未來一年財赤仍偏高，相當於本地生產總值4.5%。

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