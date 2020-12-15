據內媒報導，螞蟻集團上市煞停後，董事長井賢棟在第四屆中國互聯網金融論壇上首度發聲表示，會在監管指導下全力做好暫緩上市的善後工作，螞蟻正認真學習「十四五」規劃建議和中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神，對照監管部門的要求，積極配合監管，進一步落實監管要求。

他指，社會上近期對螞蟻的建議、期待包括各種批評很多，會用心聆聽，認真進行全面的自審。

井賢棟分享螞蟻近期的學習思考和下一步規劃，指遵從監管是金融科技行得穩、走得遠的保障，在今日金融業數字化轉型，開放銀行等創新趨勢不僅是中國，也是全球金融監管面臨的共同課題，但這是一個沒有成熟經驗可以照搬的探索過程，監管部門出台的一系列舉措，將金融科技全面納入監管框架，是為金融科技從業機構開啟更加穩健、更加高質量發展的大幕，相信金融數字化未來可期，大有可為。

同時，螞蟻深刻認識到，維護金融安全、防範金融風險是金融領域的一切創新和發展的前提，螞蟻服務為自身定了三個要求，包括深化認識安全和發展、系統安全與個體安全的關系、不斷完善公司治理，確保有效的公司治理架構，明確職責，強化機制，完善制度、以及將全面風險治理貫徹到每一項業務。

集團又會全力聚焦小微，繼續扮演好金融毛細血管的角色，全力以赴地聚焦小微群體，為雙循環新發展格局貢獻。他提到，螞蟻未來五年會全力響應國家發展戰略，把服務小微、服務生產經營者作為金融服務的工作重點；同時，主動融入到鄉村振興戰略之中，為三農發展提供數字化金融服務等。

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