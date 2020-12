澳洲會計師公會今日公布本港明年經濟展望調查結果,其中顯示,約75%受訪會員認為明年本地經濟將繼續下行,較去年66%的比例為高,顯示會員對前景持更悲觀態度。公會表示,調查於11月初進行,近日港府採購疫苗消息比較鼓舞,但相信疫苗影響要反應到實體經濟,仍需要時間。

根據調查,針對港府今年採取的紓困措施,最多會員認為最有幫助的是「保就業計劃」,佔高達61%,遠超過特定行業補貼以及派錢一萬元,後兩者分別佔5%及9%。至於明年紓困措施建議,有近四成人士希望港府可延長「保就業計劃」,且有33%人士希望推出激勵措施,鼓勵商業業主降低中小企租金。

港府早前公布,今年首7個月錄得赤字逾3100億元,截至10月底,財政儲備有約8500億元。澳洲會計師公會2020年大中華區分會會長劉明揚今日指出,在赤字情況下,政府支出需更謹慎,就明年紓困措施而言,公會建議僅針對部分受疫情重創的行業,進行新一期「保就業計劃」。他建議,計劃可為期3個月,涉及行業包括旅遊、餐飲及零售等重災區,而具體補貼金額則根據不同行業制定。

紓解財政壓力方面,劉明揚表示,公會認為,港府可考慮動用部分外匯基金針對香港企業及項目進行投資,而不再全部由庫房撥款,進行獨立投資。他認為,部分創科類型項目長遠而言對本地發展有好處,可以經由外匯基金評估後,直接進行投資。

劉明揚表示,雖然財政緊絀,但相信政府不需要叫停「明日大嶼」計劃。他認為,計劃可為香港帶來長久發展,值得投資,並指「明日大嶼」類似回歸前建成的赤臘角機場,當時投入資金亦十分高昂,為香港國內生產總值(GDP)三成,但最後有可觀回報。

澳洲會計師公會2020年大中華區分會副會長黃以東則表示,香港現時信用評級高,港府可於國際市場發永續債及長期債,相信絕對不需要支付高息,但將會是向國際投資者解釋香港前景的機會,有助於明年經濟復蘇。

公會其他就本地經濟復蘇的建議,包括建議港府鼓勵商業物業業主減免中小企租金;吸引更多僱主於大灣區僱用港人;以及推動香港儘快加入「區域全面經濟伙伴關係協定」(RCEP)等。

