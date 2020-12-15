澳洲會計師公會今日公布本港明年經濟展望調查結果，其中顯示，約75%受訪會員認為明年本地經濟將繼續下行，較去年66%的比例為高，顯示會員對前景持更悲觀態度。公會表示，調查於11月初進行，近日港府採購疫苗消息比較鼓舞，但相信疫苗影響要反應到實體經濟，仍需要時間。

根據調查，針對港府今年採取的紓困措施，最多會員認為最有幫助的是「保就業計劃」，佔高達61%，遠超過特定行業補貼以及派錢一萬元，後兩者分別佔5%及9%。至於明年紓困措施建議，有近四成人士希望港府可延長「保就業計劃」，且有33%人士希望推出激勵措施，鼓勵商業業主降低中小企租金。

港府早前公布，今年首7個月錄得赤字逾3100億元，截至10月底，財政儲備有約8500億元。澳洲會計師公會2020年大中華區分會會長劉明揚今日指出，在赤字情況下，政府支出需更謹慎，就明年紓困措施而言，公會建議僅針對部分受疫情重創的行業，進行新一期「保就業計劃」。他建議，計劃可為期3個月，涉及行業包括旅遊、餐飲及零售等重災區，而具體補貼金額則根據不同行業制定。

紓解財政壓力方面，劉明揚表示，公會認為，港府可考慮動用部分外匯基金針對香港企業及項目進行投資，而不再全部由庫房撥款，進行獨立投資。他認為，部分創科類型項目長遠而言對本地發展有好處，可以經由外匯基金評估後，直接進行投資。

劉明揚表示，雖然財政緊絀，但相信政府不需要叫停「明日大嶼」計劃。他認為，計劃可為香港帶來長久發展，值得投資，並指「明日大嶼」類似回歸前建成的赤臘角機場，當時投入資金亦十分高昂，為香港國內生產總值（GDP）三成，但最後有可觀回報。

澳洲會計師公會2020年大中華區分會副會長黃以東則表示，香港現時信用評級高，港府可於國際市場發永續債及長期債，相信絕對不需要支付高息，但將會是向國際投資者解釋香港前景的機會，有助於明年經濟復蘇。

公會其他就本地經濟復蘇的建議，包括建議港府鼓勵商業物業業主減免中小企租金；吸引更多僱主於大灣區僱用港人；以及推動香港儘快加入「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）等。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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