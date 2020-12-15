恒指跌170點，收報26218點，成交金額752億元。美股先升後跌，道指失守30000點關口，但高位整固多時的大型科技股偏強。但中資科技股則繼續受壓，ATMJ都下跌，惟獨小米（1810）依舊強勢。半新股強勢，京東健康（6618）曾高見140元，但估值已頗為誇張，之後回順收元，華潤萬象（1209）則升6.06%，融創服務（1516）亦破頂。市場亦炒落後，已乏人留意的醫藥股大爆發石藥（1093）、中生製藥（1177）升4.39%及3.68%，信達生物（1801）更升6.94%。

中央經濟工作會議強調「需求側改革」，各方都有不同解讀，但相信都離不開要鼓勵消費，而資金也一面倒追捧內需股。基本上，近期持有啤酒、體育用品股、乳業股、餐飲股等都有理想回報。雖然估值相對歷史不便宜，但當前中港股市設局沒有太多吸引的對象，在錢多追逐少數有前景的股份下，估值不會阻礙升勢。

以圖論勢，安踏（2020）此前因染藍而炒高，此後回落，在高位形成一個區間，今早發力試破頂。由於同業李寧（2331）已創新高，相信安踏向上突破亦只屬時間問題，可於110元附近收集中線持有。

張兆聰

明報首席評論員