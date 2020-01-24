恒指半日向下，早段曾跌最多261點，低見26127點，收跌170點或0.65%，報26218點，成交金額752億元；國指跌62點或0.6%，報10380點。恒生科技指數收報8036點，跌1.14%。

ATMXJ向下，阿里巴巴（9988）領跌大市，挫2.23%，收報246元，拖低恒指29點。騰訊（0700）跌0.88%，收報566元；美團（3690）收報277.2元，跌1.91%；小米（1810）曾創上市新高，見29.95元，收報28.9元，跌1.03%；京東（9618）收報302.4元，跌4.06%。

國際金融股個別發展，友邦（1299）今早曾創上市新高，見91.7元，收報91.1元，升1.22%；匯控（0005）跌1.21%，收報40.85元。

藍籌方面，石藥（1093）升4.39%，收報7.61元，為表現最好藍籌；創科實業（0669）跌2.9%，收報100.5元，為半日表現最曳藍籌。

新冠疫苗陸續出爐，資金從金市撤離，金礦股偏軟。紫金礦業（2899）收報7.09元，跌3.14%；招金礦業（1818）收報8.66元，跌2.04%；山東黃金（1787）收報16.7元，跌1.07%；價值黃金（3081）收報43.8元，跌0.23%。

體育用品股受追捧，李寧（2331）創上市新高，見49.1元，收報48.25元，升5.12%；安踏（2020）收報111.3元，升2.02%；特步（1368）收報3.27元，升2.19%；滔搏（6110）收報10.28元，升0.78%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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