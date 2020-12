神州租車(0699)公布,獲神州優車知會,神州優車已完成出售神州租車股份。另外,神州租車公布委任于洪飛、嚴旋為非執行董事。

根據早前披露,神州優車賣方與要約人(Indigo Glamour Company)協議以每股4元出售4.42億股,涉資17.7億元。後者於完成後持股20.86%。

于洪飛,為MBK Partners的合夥人及大中華地區聯席負責人,MBK

Partners為Indigo Glamour Company Limited的聯屬公司,而Indigo Glamour Company Limited為公司的主要股東(「MBK Partners」)。

嚴旋亦為MBK Partners的業務合夥人。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

蒙牛:35億購妙可藍多 持股23.8%

【有片:金匯測市王】資金持續撤出金市 後市弱勢未改

港元拆息個別發展 一個月HIBOR持平

滬指半日跌15點 僅創板指向上

中金:中國促進互聯網+醫療健康發展 看好阿里健康、京東健康

國統局:11月國民經濟繼續保持恢復趨勢

內地11月零售、工業增加值、固投 增長符預期

醫思醫療逾3.3億購化驗所

黑客攻擊歐洲藥品管理局 非法訪問Moderna新冠疫苗文件

利邦:渣打清盤呈請將於下月8日聆訊

滬深兩市個別走 上證跌0.08%

恒指高開29點 友邦創上市新高

藍月亮IPO 上限定價 超購300倍 一手中簽率55%

港股ADR跌110點 拜登贏選舉人票美期向上 亞股向下

道指段升轉跌184點 收市後拜登贏選舉人票 司法部長卸任 美期向上

Google全線一度故障 母企股價微跌