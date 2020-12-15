神州租車：完成售股 Indigo成股東 並委任兩人入董事局
文章日期：2020年12月15日 12:15
神州租車（0699）公布，獲神州優車知會，神州優車已完成出售神州租車股份。另外，神州租車公布委任于洪飛、嚴旋為非執行董事。
根據早前披露，神州優車賣方與要約人(Indigo Glamour Company)協議以每股4元出售4.42億股，涉資17.7億元。後者於完成後持股20.86%。
于洪飛，為MBK Partners的合夥人及大中華地區聯席負責人，MBK
Partners為Indigo Glamour Company Limited的聯屬公司，而Indigo Glamour Company Limited為公司的主要股東（「MBK Partners」）。
嚴旋亦為MBK Partners的業務合夥人。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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