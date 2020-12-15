蒙牛（2319）公布，以每股29.71元人民幣(約35.21港元)，收購「芝士股」上海妙可藍多約1億股，總代價30億人民幣(約35.55億港元)，計及已持有的5%股權，持股量將升至23.8%。

蒙牛指，妙可藍多近年來奶酪業務高速增長，擁有豐富的奶酪產能和奶酪生產技術，已成長為中國境内奶酪行業龍頭企業。此次投資符合公司發展戰略，公司看好奶酪市場未來的發展前景，認同妙可藍多的長期發展潛力。經考慮以上因素後，董事會認為股份認購協議和合作協議的條款及其項下擬進行的交易為公平合理，且符合公司及股東的整體利益。

蒙牛指，該公司主要從事乳製品的製造和分銷，包括奶酪、液態奶、黃油、奶油、煉乳、奶酪片的生產。其在中國境內擁有 5 家生產設施，是國内奶酪領軍品牌。

蒙牛半日升2.36%，報43.45元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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