港元拆息個別發展 一個月HIBOR持平

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR無升跌，報0.26696%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.04732%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.08607%；2星期HIBOR無升跌0點子至0.12696%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.48點子至0.37036%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.54125%；12個月期HIBOR跌0.16點子至0.72155%。

港元現報7.752元，貶值2點子。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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