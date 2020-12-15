中金發表報告稱，中國促進互聯網+醫療健康發展，各地逐步推進醫療信息打通與互認，有望進一步提升「醫」端的信息化基建水平和醫療大數據中心的形成，推薦基於阿里生態發展的大健康平台阿里健康（0241）等。

中國發布《深入推進「互聯網+醫療健康」「五個一」服務行動的通知》，持續推動「互聯網+醫療健康」便民惠民服務向縱深發展。中金於報告指出，文件強調落實「互聯網+」支付政策，持續完善「醫+藥+險」全鏈路線上化，並強調以「便民惠民」為核心推進數字化轉型。該行看好阿里健康，同時建議關注京東健康（6618）和平安好醫生（1833）。

阿里健康現報26.6元，升4.52%；京東健康一度破頂，高見140元，現報137.9元，升4.8%；平安好醫生報87.6元，跌0.79%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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