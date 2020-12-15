國統局表示，11月工業服務業繼續回升，投資消費不斷改善，就業物價總體平穩，基本民生保障有力，國民經濟持續穩定恢復。總括而言，11月份國民經濟繼續保持恢復態勢，同時也要看到，受疫情反彈影響，世界經濟恢復艱難，不穩定性不確定性增多。

11月份，全國規模以上工業增加值按年增長7.0%，增速比10月份加快0.1個百分點；按月增長1.03%。1-11月份，全國規模以上工業增加值按年增長2.3%，比1-10月份加快0.5個百分點。 1-10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額50124億元，按年增長0.7%，增速年內首次由負轉正。

11月份，社會消費品零售總額39514億元，按年增長5.0%，比10月份加快0.7個百分點；按月增長1.31%。 1-11月份，社會消費品零售總額351415億元，按年下降4.8%，降幅比1-10月份收窄1.1個百分點。

1-11月份，全國網上零售額105374億元，按年增長11.5%，比1-10月份加快0.6個百分點；其中，實物商品網上零售額增長15.7%，佔社會消費品零售總額的比重為25%。

1-11月份，全國固定資產投資（不含農戶）按年增長2.6%，比1-10月份加快0.8個百分點；11月份按月增長2.8%。分領域看，基礎設施投資按年增長1.0%，比1-10月份加快0.3個百分點；製造業投資下降3.5%，降幅比1-10月份收窄1.8個百分點；房地產開發投資增長6.8%，比1 -10月份加快0.5個百分點。全國商品房銷售面積150834萬平方米，按年增長1.3%，1-10月份為按年持平；商品房銷售額148969億元，增長7.2%，比1-10月份加快1.4個百分點。

1-11月份，全國城鎮新增就業1099萬人，完成全年目標任務的122.1%。 11月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比10月份下降0.1個百分點，連續4個月下降。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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