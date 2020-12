國統局表示,11月工業服務業繼續回升,投資消費不斷改善,就業物價總體平穩,基本民生保障有力,國民經濟持續穩定恢復。總括而言,11月份國民經濟繼續保持恢復態勢,同時也要看到,受疫情反彈影響,世界經濟恢復艱難,不穩定性不確定性增多。

11月份,全國規模以上工業增加值按年增長7.0%,增速比10月份加快0.1個百分點;按月增長1.03%。1-11月份,全國規模以上工業增加值按年增長2.3%,比1-10月份加快0.5個百分點。 1-10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額50124億元,按年增長0.7%,增速年內首次由負轉正。

11月份,社會消費品零售總額39514億元,按年增長5.0%,比10月份加快0.7個百分點;按月增長1.31%。 1-11月份,社會消費品零售總額351415億元,按年下降4.8%,降幅比1-10月份收窄1.1個百分點。

1-11月份,全國網上零售額105374億元,按年增長11.5%,比1-10月份加快0.6個百分點;其中,實物商品網上零售額增長15.7%,佔社會消費品零售總額的比重為25%。

1-11月份,全國固定資產投資(不含農戶)按年增長2.6%,比1-10月份加快0.8個百分點;11月份按月增長2.8%。分領域看,基礎設施投資按年增長1.0%,比1-10月份加快0.3個百分點;製造業投資下降3.5%,降幅比1-10月份收窄1.8個百分點;房地產開發投資增長6.8%,比1 -10月份加快0.5個百分點。全國商品房銷售面積150834萬平方米,按年增長1.3%,1-10月份為按年持平;商品房銷售額148969億元,增長7.2%,比1-10月份加快1.4個百分點。

1-11月份,全國城鎮新增就業1099萬人,完成全年目標任務的122.1%。 11月份,全國城鎮調查失業率為5.2%,比10月份下降0.1個百分點,連續4個月下降。

