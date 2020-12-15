香港醫思醫療（2138）公布，以3.37億元進行收購柏立醫學化驗所75%股本，部分以新股支付，作價每股5.425元，折讓約10.33%，佔經發行股本1.88%。收購集團主要在香港從事為醫生及醫療機構提供醫學實驗室測試服務。

總代價3.37億元當中，包括現金代價2.3億元，及將配發及發行予賣方的代價股份約1.08億元，即1990.78萬股，佔集團擴大後股本1.88%；第一批代價股份發行價為5.425元。

而連同最後一批銷售股份，醫思持股將升至97%。而該批股份代價將以現金支付。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

黑客攻擊歐洲藥品管理局 非法訪問Moderna新冠疫苗文件

利邦：渣打清盤呈請將於下月8日聆訊

滬深兩市個別走 上證跌0.08%

恒指高開29點 友邦創上市新高

藍月亮IPO 上限定價 超購300倍 一手中簽率55%

港股ADR跌110點 拜登贏選舉人票美期向上 亞股向下

道指段升轉跌184點 收市後拜登贏選舉人票 司法部長卸任 美期向上

Google全線一度故障 母企股價微跌