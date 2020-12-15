利邦（0891）公布，早前渣打向法院提交清盤呈請，呈請將於1月8日於法院聆訊。目前，法院並無就將公司清盤而授出清盤令。

公司亦提到，香港結算公司可不作另行通知而隨時行使其權力暫時中止有關股份的任何服務，直至呈請獲撤銷、駁回或永久擱置，或公司已取得認可令；及於清盤開始後就公司財產（包括據法權產）作出的任何產權處置，以及任何股份轉讓，或公司成員地位的變更均屬無效，除非呈請獲撤銷、駁回或永久擱置，或公司已取得認可令。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

滬深兩市個別走 上證跌0.08%

恒指高開29點 友邦創上市新高

藍月亮IPO 上限定價 超購300倍 一手中簽率55%

港股ADR跌110點 拜登贏選舉人票美期向上 亞股向下

道指段升轉跌184點 收市後拜登贏選舉人票 司法部長卸任 美期向上

Google全線一度故障 母企股價微跌