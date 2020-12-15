港股今早高開。恒指升29點或0.12%，報26418點，成交金額36億元；國指今早低開11點或0.11%，報10431點。恒生科技指數開市報8149點，升0.26%。

友邦（1299）推高大市，開市創上市新高，高見91.5元，升1.67%，貢獻恒指43點。「ATMX」個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.64%，報250元；騰訊（0700）無升跌，報571元；美團（3690）升0.14%，收報283元；小米（1810）升0.34%，報29.3元。

藍籌中以蒙牛（2319）表現最好，升2%，報43.3元；中石油（0857）表現最差，跌1.66%，報2.37元，是跌幅最大的藍籌。

醫思醫療（2138）3.37億元進行收購，部分以新股支付，作價每股5.425元，折讓約10.33%，佔經發行股本1.88%。收購集團主要在香港從事為醫生及醫療機構提供醫學實驗室測試服務。該股開報6.1元，)創52周高，升0.83%。

美國FCC啟動撤銷中國電信（0728）許可的程序。中國電信收報2.17元，升0.93%。

平保（2318）首11個月保費收入升近1%。平保無升跌，報93.55元。