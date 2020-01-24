拜登贏選舉人票美期向上。美股隔晚個別發展，港股ADR跌110點或0.42%，報26279點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.68%，折合報567.13元；匯控（0005）升0.03%，折合報41.36元；建行（0939）跌0.54%，折合報5.73元。

日股現跌0.09%，韓股現跌0.31%，澳股現跌0.47%。

今日焦點股份可留意：

醫思醫療（2138）3.37億元進行收購，部分以新股支付，作價每股5.425元，折讓約10.33%，佔經發行股本1.88%。收購集團主要在香港從事為醫生及醫療機構提供醫學實驗室測試服務。

美國FCC啟動撤銷中國電信（0728）許可的程序。

平保（2318）首11個月保費收入升近1%。

恒大（3333）增持恒大汽車（0708）至74.51%。

劉美璇退任太古（0019）董事，國泰（0293）馬天偉接任。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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