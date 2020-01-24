美國各地開始接種疫苗，不過另一方面市場對目前疫情肆虐可能引發更多封鎖措施，以及國會的刺激方案進度的憂慮，道指高開77點後，最多曾升279點，尾市轉跌最多197點。

美國FTC向亞馬遜、字節跳動、FACEBOOK等9家公司發出命令，要求這些公司提供關於他們如何收集和使用個人信息的數據。亞馬遜、FACEBOOK收市後時段變動不大。另外，FCC亦啟動撤銷中國電信（0728）許可的程序。

收市後，加州選舉人票全投予拜登，外電報道，拜登獲得302票，超過當選所需的270票，而特朗普則獲232票。另外，特朗普於Twitter 表示，司法部長巴爾將在聖誕節前卸任。美期目前向上。

道瓊斯工業平均指數收市跌184點，或跌0.62%。標準普爾500指數收市跌15點，或跌0.44%。納斯達克綜合指數收市升62點，或升0.5%。

迪士尼跌3.65%，報169.3美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低/貢獻點，而麥當勞升2%，報211.92元，貢獻道指27點。

科技股方面，蘋果收市報121.78元，跌0.51%，谷歌母公司Alphabet收市報1752.26元，跌1.27%，亞馬遜收市報3156.97元，升1.3%，Facebook收市報274.19元，升0.23%。

德國DAX指數收市升0.83%，報13223.16點；法國CAC 40指數收市升0.37%，報5527.84點；英國富時100指數收市跌0.23%，報6531.83點。